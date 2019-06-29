أخبار مصر | وفد "المهندسين" يشارك بمؤتمر الهندسة والأمن الغذائي بأفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وفد "المهندسين" يشارك بمؤتمر الهندسة والأمن الغذائي بأفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظمت عمادة المهندسين التونسة والفيدرالية العالمية للمنظمات الهندسية مؤتمر "الهندسة والأمن الغذائي في أفريقيا"، بحضور وزير الفلاحة الزراعة التونسه، ووفد نقابة المهندسين المصرية برئاسة المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين، والمهندس مؤمن شفيق آمين صندوق النقابة العامة، والمهندس أيمن عفيفي، والمهندس باسم الزفتاوي عضوا لجنة افريقيا، ورؤساء و ممثلي العمادات والمنظمات والنقابات الهندسية لكلا من إتحاد المنظمات الأفريقية وإتحاد المهندسين العرب.

وشملت الأهداف الرئيسية للمؤتمر تعميق الحوار حول تحديات الأمن الغذائي في أفريقيا وسبل تحقيق أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة وإبراز دور ومساهمة المهندسين في تحقيق هذه الأهداف وإيجاد الحلول الميدانية لتطبيقها في مختلف المراحل بدءا من الإنتاج إلي التسليم للمستهلك وبناء مقارنة لمزيد من التنسيق والتشاور بين المهندسين والخبراء والزراعيين وصناع القرار من مختلف الدول الأفريقية لتبادل المعلومات والتجارب والحلول من أجل كسب رهان الأمن الغذائي مع تقييم السياسات المعتمدة.

كما شهد اليوم عدة ورش عمل هامة تضمنت دور التكنولوجيا في الحفاظ علي الموارد الطبيعية والسياسات الزاراعية ومساهمة الهندسة والعلوم في تحدي الامن الغذائي والمائي وتطوير الموارد البشرية الفنية والعلمية لبناء القدرات الذاتية.

وشاركت نقابة المهندسين المصرية بورشة عمل هامة لاقت قبول وحضور كبير، شملت الورشة عرض لما تقوم به نقابة المهندسين المصرية في مجال التدريب وعقد بروتوكولات مع عدة دول أفريقية مثل تنزانيا واوغندا، ورواندا.