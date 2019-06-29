أخبار مصر | غدًا.. "الصوت والضوء" مجانًا بمناسبة ثورة 30 يونيو المجيدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدًا.. "الصوت والضوء" مجانًا بمناسبة ثورة 30 يونيو المجيدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعت شركة مصر للصوت والضوء، المصريين والعرب لحضور عروض الصوت والضوء باللغة العربية مجانًا احتفالًا بثورة 30 يونيو المجيدة.

وقال رئيس شركة الصوت والضوء، إنه بدعم من وزارة قطاع الاعمال والشركة القابضة للسياحة والفنادق، تقيم الشركة عروض باللغة العربية بجميع مناطقها مجانًا وذلك في إطار الاحتفالات بذكرى 30 يونيو وهو الاحتفال بإصرار وعزيمة المصريين شعبًا وجيشًا، والوقوف دائمًا يد واحدة، فالمشاركة في تلك المناسبات الوطنية هو واجب وطني على كل المؤسسات المصرية، وقد تعودنا المشاركة الوطنيه فى كل المناسبات سواء المحلية أو العالميه .

وتنطلق الاحتفالات مساء غدًا الأحد، في كافة مناطق الصوت والضوء (الأهرامات – الكرنك – أبوسمبل – إدفو – فيلة)؛ احتفالا بالذكرى السادسة لـ 30 يونيو.

وبحسب بيان الشركة، تقام العروض في المواعيد التالية منطقة أهرامات الجيزة الأثرية الساعة 9.30 م، ومنطقة فيلة في 9.15م، ومنطقة الكرنك في 9 م، ومنطقة أبوسمبل في تمام 8 م، ومنطقة ادفو في 7.30م.