أخبار مصر | "التدريب الإلزامي للأطباء": منح شهادة البورد المصري من الجامعات المصرية باعتماد الهيئة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التدريب الإلزامي للأطباء": منح شهادة البورد المصري من الجامعات المصرية باعتماد الهيئة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور ياسر سليمان، رئيس الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء بأن الهيئة قامت بالتنسيق مع لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور حسين خالد على البدء في تفعيل برامج البورد المصري في الجامعات المصرية طبقًا للمعايير والبرامج وخطط التدريب واللوائح المعتمدة من الهيئة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء بتطبيق معايير الحوكمة الرشيدة بالفصل ما بين من يقدم الخدمة ومن يضع معايير وضوابط تقديم الخدمة ويراقب تنفيذ هذه الضوابط.

وأكد سليمان، أن الهيئة كجهة مستقلة تتبع رئاسة مجلس الوزراء سوف تكون مسئولة فقط عن مراقبة تطبيق المعايير والبرامج الموضوعة من خلالها، واعتماد الدرجات الممنوحة من الجهات التي تنطبق عليها تلك المعايير.

وجدير بالذكر أن الدكتور مكرم رضوان، عضو مجلس النواب قد قام بتقديم مشروع قانون إلى مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 الخاص بتنظيم الجامعات توطئة لإدراج درجة البورد المصري فى فروع التخصصات الإكلينكية ضمن الدرجات التى تمنحها كليات الطب المصرية تمهيدًا لإلغاء درجة الماجستير فى التخصصات الإكلينكية.