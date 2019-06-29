أخبار مصر | "مدبولي" يتفقد مبني مجلس الوزراء بالعلمين الجديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مدبولي" يتفقد مبني مجلس الوزراء بالعلمين الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوفد المرافق له، منذ قليل، مقر رئاسة مجلس الوزراء؛ استعداد لعقد اول اجتماع للمجلس خلال الأيام المقبل به.

واستمع رئيس الوزراء، إلى شرح حول الموقف التنفيذي للمقر وقام مدبولي بجولة في عدد من ادوار مقر رئاسة مجلس الوزراء، للتعرف على مراحل تنفيذ كافة مكوناته.

ووجه رئيس الوزراء بأهمية مواصلة العمل، وفقاً للتوقيتات الزمنية المقررة.