أخبار مصر | "الحكومة": لا صحة لطرح عملات معدنية فئة 1 جنيه دون سكها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الحكومة": لا صحة لطرح عملات معدنية فئة 1 جنيه دون سكها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء حول طرح الحكومة عملات معدنية فئة 1 جنيه، غير منقوشة دون سكها ‏وتداولها على المواقع التسويقية بأسعار مُرتفعة تصل إلى 1.125 جنيه.

وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية, والتي نفت صحة تلك ‏الأنباء تماماً,مُؤكدةً أنه لا صحة لطرح أية عملات معدنية فئة "1جنيه" أو فئات أخرى قبل الانتهاء من عملية سكها، وأن جميع مراحل إنتاج العملات المعدنية تخضع لعمليات تأمينية عالية الجودة ويتم سكها وفقاً لأحدث الطرق الآلية المُتبعة، مُشيرةً إلى أن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي في هذا الشأن لا أساس له من الصحة يستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين.

وأوضحت الوزارة أنها تقوم باستيراد الأقراص المعدنية بشكل خام من الخارج للفئة 1جنيه أو لـ 50 أو 25 قرشاً، وأن لديها مصممين يقومون بعمل الرسومات على ظهر العملة، سواء كانت على شكل إسلامي أو فرعوني أو شكل لإنجاز معين مثل ما حدث مُؤخراً من وجود رسم لقناة السويس الجديدة على العملات المعدنية فئة الجنيه والخمسين قرشاً.