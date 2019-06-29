شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة تصدر مصر المركز الأول عالميًا في معدلات الطلاق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي عن تصدر مصر المركز الأول عالميًا في معدلات الطلاق بمعدل مليون حالة سنويًا.

وقال المركز إنه تواصل مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والذي نفى تلك الأنباء تمامًا، موضحا أن مصر ليست في قائمة الدول الأعلى في نسب الطلاق حيث أن معدل الطلاق في مصر بلغ 2.1 لكل ألف من السكان لعام 2017، وهي من المعدلات العادية على مستوى العالم.