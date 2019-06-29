شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسكان»: وفد ألماني من «GIZ» يزور مدينة السادات لاستعراض الفرص الاستثمارية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، وفداً ألمانياً من وكالة التعاون الفني «GIZ»، للتعرف على مدينة السادات، والفرص الاستثمارية، بوصفها إحدى القلاع الصناعية بمصر، وذلك بحضور عدد من المسؤولين التنفيذيين بالجهاز، حيث تم عرض نبذة مختصرة عن المدينة، والأنشطة والقطاعات القائمة بها، وما تشهده من تنمية في مختلف المجالات.

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واطلع الوفد الألمانى على المخطط العام للمدينة، وتقسيم الأراضي الصناعية بها، حيث شرح لهم رئيس الجهاز آلية تخصيص الأراضي الصناعية سواء كانت في طرح عام عن طريق هيئة التنمية الصناعية، أو عن طريق التخصيص بمعرفة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

ورافق مسؤولو الجهاز الوفد الألمانى في زيارة تفقدية لمختلف المناطق الصناعية، ومنطقة المطورين، وتم التعرف على مختلف الأنشطة وحجم الاستثمارات الصناعية بالمدينة، وقام الوفد بطرح عدد من الأسئلة على مسئولي الجهاز، حول آليات تخصيص الأراضي الصناعية، وكيفية توزيع الأنشطة، وفرص العمل المتاحة، وحوافز الاستثمار المُقدمة من هيئة المجتمعات العمرانية، وقام مسئولو الجهاز بالرد على تلك الأسئلة.

وفي ختام الزيارة، أثنى الوفد الألمانى على التنمية القائمة بالمدينة، وأشادوا بالتخطيط الجيد للمناطق الصناعية.