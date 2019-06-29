شكرا لقرائتكم خبر عن «شعراوي»: بدء الاختبارات للمتقدمين لشغل 65 درجة قيادية بالمحافظات الأسبوع الجاري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إنه سيتم خلال الأسبوع الجاري بدء إجراء الاختبارات للمتقدمين لشغل ٦٥ درجة من وظائف قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات (وكيل أول وزارة- وكيل وزارة- مدير عام) وذلك للعمل كرؤساء مراكز ومدن وأحياء.

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وأضاف شعراوي أنه سيتم إجراء الاختبارات بمعهد إعداد القادة التابع لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، مشيرا إلى أنه تقدم لشغل تلك الوظائف ١١٨٢ متقدما في الاعلان رقم ( ٢ ) لسنة ٢٠١٩.

وأوضح الوزير أنه سيتم إجراء اختبار نظري للمتقدمين يتضمن (المهارات القيادية- المهارات السلوكية- الحاسب الآلي- اللغات- المعلومات والثقافة العامة)، مشيرا إلى أنه سيتم عمل مقابلة للمتقدمين من خلال لجنة برئاسته وتضم مجموعة من المحافظين وأساتذة الجامعة وعضو من مجلس الدولة.

وأكد سعي الوزارة لضخ دماء جديدة قادرة على العطاء من المتميزين للعمل بالمناصب القيادية بالمحافظات لدفع عجلة التنمية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشدد على أن الوزارة تعمل باستمرار على تطبيق أعلي المعايير العلمية والإدارية ومبادئ الشفافية والعدالة والحوكمة في اختيار القيادات الجدد ليكونوا على أعلى مستوى من الكفاءة إدراكاً بأن عملية إصلاح الإدارة المحلية يبدأ من اختيار قيادات جيدة لرفع كفاءة العمل بالمحليات.