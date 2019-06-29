بدء امتحان التوحيد لطلاب العلمي بالثانوية الأزهرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:
بدأ صباح السبت، امتحان مادة التوحيد لطلاب العلمي بالشهادة الثانوية الأزهرية، في آخر أيام امتحانات نهاية العام.
ومن المقرر أن يؤدي طلاب العلمي بالثانوية الأزهرية، امتحان اللجنة الثانية في مادة الصرف.
وشهدت لجان الشهادة الثانوية الأزهرية، تواجدا أمنيا مكثفا من قبل أفراد الشرطة، قبل فتح أبواب اللجان أمام طلاب القسم العلمي لأداء الامتحان، ويقوم أفراد الأمن الإداري بتفتيش الطلاب بالعصا الإلكترونية، وذلك منعا لدخول الطلاب باي أدوات مخالفة.
كان طلاب الأدبي بالشهادة الثانوية الأزهرية، أنهوا امتحانات نهاية العام، يوم الثلاثاء الماضي، بمادة المطالعة والأدب والنصوص.
ويؤدى ما يقرب من 151 ألف طالبا وطالبة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، التي بدأت في ال25 من مايو الماضي، وتنتهي اليوم.
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