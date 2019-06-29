السيسي يؤكد حرص مصر على التنسيق مع السعودية تجاه التطورات في منطقة الشرق الأوسط

محمد اسماعيل - القاهرة - أوساكا - (أ ش أ):

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر على التنسيق الحثيث مع المملكة العربية السعودية تجاه التطورات التي تشهدها حالياً منطقة الشرق الأوسط.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي اليوم مع الأمير محمد بن سلمان، ولي عهد المملكة العربية السعودية،على هامش قمة مجموعة العشرين المنعقدة بمدينة أوساكا اليابانية.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي أكد خلال اللقاء علي مسيرة العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين وما يجمعهما من مصير ومستقبل واحد، مشيراً إلى حرص مصر على التنسيق الحثيث مع المملكة تجاه التطورات التي تشهدها حالياً منطقة الشرق الأوسط وذلك في إطار العلاقات الاستراتيجية بين مصر والسعودية، التي تعد من أولويات وثوابت السياسة المصرية، حيث أن التعاون والتنسيق المصري السعودي يعتبر دعامة أساسية لتحقيق الاستقرار الإقليمي.

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من جانبه، أشار ولي العهد السعودي إلى التقدير والمودة التي تكنها المملكة العربية السعودية لمصر قيادةً وشعباً في ضوء العلاقات والروابط التاريخية التي تجمع بين البلدين الشقيقين، مؤكداً عمق ومتانة العلاقات الراسخة بين مصر والسعودية.

وقال السفير بسام راضي إن المباحثات تناولت تبادل وجهات النظر نحو أبرز الملفات المطروحة على الساحة الإقليمية، حيث عكست المناقشات تفاهماً متبادلاً إزاء سبل التعامل مع تلك الملفات، وتم الاتفاق على الاستمرار في بذل الجهود المشتركة لتعزيز التعاون بين الدول العربية لمواجهة التحديات والتهديدات المتزايدة للأمن الإقليمي.

وأضاف أن الرئيس السيسي أكد في هذا السياق أن أمن منطقة الخليج يمثل بالنسبة لمصر أحد الركائز الأساسية للأمن القومي العربي، ويرتبط بالأمن القومي المصري.