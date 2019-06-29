بدء امتحانات الجيولوجيا والتفاضل وعلم النفس للثانوية العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين محمد:

بدأ طلاب الصف الثالث الثانوي أداء الامتحان في مواد: الجيولوجيا والعلوم البيئية، والرياضيات البحتة "التفاضل والتكامل"، وعلم النفس والاجتماع، اليوم السبت، ب1817 لجنة سير امتحان على مستوى الجمهورية.

ويؤدي طلاب شعبة العلوم، الامتحان في مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية، بإجمالي عدد: ٢٦٦ ألفا و ٣٠ طالبا وطالبة، وبدأ الامتحان في التاسعة صباحا ويستمر حتى الثانية عشرة ظهرا.

بينما يؤدي طلاب شعبة الرياضيات الامتحان في مادة الرياضيات البحتة "التفاضل والتكامل"، بإجمالي عدد: ١١٧ ألفا و٧١ طالبا وطالبة، وبدأ الامتحان في التاسعة صباحا ويستمر حتى الحادية عشرة ظهرا.

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فيما يؤدي طلاب الشعبة الأدبية الامتحان في مادة علم النفس والاجتماع، بإجمالي عدد ٢٥٣ ألفا و ٩٣٢ طالبا وطالبة، وبدأ الامتحان في التاسعة صباحا ويستمر حتى الثامية عشرة ظهرا.

وأعلن خالد عبد الحكم، نائب رئيس امتحان الثانوية العامة، تخصيص الأرقام التالية للتواصل مع غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة للعمل على سرعة حل المشكلات التي قد تطرأ خلال أعمال الامتحانات سواءً من الطلاب أو من العاملين بلجان سير الامتحان، وهي: 27957305، و27941089، و27957592، و27957628، كما جرى تخصيص خط ساخن (19151) لغرفة عمليات الإدارة المركزية للأمن، ورقم للفاكس هو (27957431).

ونفى عبد الحكم، صحة كل النماذج الامتحانية التى جرى تداولها عبر صفحات التواصل الاجتماعي، منذ مساء أمس الجمعة، بزعم تسريب الامتحانات، مؤكدا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال صفحات الغش الإلكتروني.

وانطلق ماراثون الثانوية العامة للعام الدراسي 2018/2019، اعتبارا من السبت الموافق 8 يونيو 2019، ويستمر حتى 3 يوليو المقبل.