الأوقاف تحتفل بافتتاح 1000 مدرسة قرآنية على مستوى الجمهورية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

تحتفل وزارة الأوقاف، صباح السبت، بافتتاح 1000 مدرسة قرآنية على مستوى الجمهورية، بحضور العديد من مشاهير القراء وأساتذة القراءات، بمقر أكاديمية تدريب الأئمة والوعاظ ب6 أكتوبر.

ومن المقرر أن يعقد وزير الأوقاف، اجتماعا مع مديري المديريات الإقليمية، لبحث خطة النهوض بالعمل الدعوي، خلال الفترة المقبلة، وبحث ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية.