السيسي يؤكد تطلعه لدفع التعاون بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، تطلعه لدفع التعاون والتكامل بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة.

جاء ذلك خلال لقاء السيسي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم السبت، على هامش قمة العشرين في اليابان.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي أكد أهمية الحفاظ على وحدة وسلامة ليبيا.

من جانبه، أشاد "جوتيريش" بدور مصر المحوري والاستراتيجي في قارة أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط.

وكان الرئيس استهل نشاطه اليوم السبت، في قمة العشرين بمدينة أوساكا اليابانية بحضور جلسة تمكين المرأة، كما شارك أيضاً في جلسة معالجة عدم المساواة.

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وألقى السيسي، كلمة خلال جلسة عدم المساواة طرح خلالها المحاور الرئيسية التي تعمل من خلالها مصر في مجالي معالجة عدم المساواة وتمكين المرأة.

وقال بسام راضي إن العديد من الأطراف الدولية المشاركة في القمة أشادت بالخطوات الكبيرة التي خطتها مصر في مجال تمكين المرأة ، مشيراً الي أن مصر تعتبر من الدول التي حققت معدلات كبيرة للغاية في مجال تمكين المرأة علي كافة المستويات ، ولافتاً الى التعديلات الدستورية الاخيرة التي سمحت بزيادة نسبة مشاركة المرأة في البرلمان الي ما يزيد عن ٢٥٪.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي استعرض خلال كلمته دور المرأة المصرية في تنمية المجتمع وتقدير الدولة لها . وأضاف أن هناك العديد من البرامج التي وضعتها الدولة بهدف تمكين المرأة المصرية.

من ناحية أخري، أكد "راضي"، أن اللقاءات الثنائية التي جمعت الرئيس عبدالفتاح السيسي بمختلف القادة والزعماء المشاركين في قمة العشرين منذ يوم أمس سواء رئيسي وزراء اليابان وإيطاليا أو المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل كان هناك إجماع خلال مختلف هذه اللقاءات على الإشادة بالتجربة المصرية الناجحة.

وأضاف أن مصطلح التجربة المصرية الناجحة تكرر خلال مختلف هذه اللقاءات ، مشيراً الي ان مصر تحولت من دولة كانت تعاني اضطرابات شديدة خلال عام ٢٠١١ الي دولة تحقق مؤشرات اقتصادية مرتفعة ، ومعدات تنمية بدأت تتجاوز ٦٪؜ ، فضلاً عن زيادة معدل الاحتياطي النقدي الأجنبي .