يبدأ من سن الـ50 .. "السكة الحديد" تفتح باب الخروج للمعاش المبكر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبدالكريم:

أعلن الدكتور محمد حسين، مدير إدارة الموارد البشرية بالسكة الحديد، فتح باب الخروج للمعاش المبكر للعاملين بالسكة الحديد، وفقًا للمادة 70 من قانون الخدمة المدنية، مؤكدا أن القرار جاء تلبية لرغبية عدد من العاملين بالهيئة.

وأكد "حسين"، في تصريح لمصراوي، أنه جاري الحصول على موافقة مجلس إدارة الهيئة بعد الحصول على موافقة مجلس المديرين العموم بالهيئة، للبت في الطلبات المقدمة من العاملين.

ولفت إلى أنه تم الموافقة على حصول المحالين إلى معاش مبكر بدء من سن 50 عامًا، مع حصهولهم على علاوة 5 سنوات من راتبه منذ وقت الخروج للمعاش، إضافة إلى الحصول على مستحقاتهم المالية في صندوق الزمالة ومكافأة نهاية الخدمة.

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من جانبه، أكد عبدالفتاح فكري، رئيس النقابة العامة للعاملين بالسكة الحديد والمترو، أن مجلس إدارة الهيئة وافق على السماح بتطبيق المادة 70 من قانون الخدمة على العاملين بالسكة الحديد.

وأضاف "فكري"، لمصراوي، أنه عند خروج الموظف عند سن 55 عامًا سيحصل على 65% من مستحقاته بالصندوق، بينما لم يتم تحديد القيمة التي يحصل عليها أصحاب الـ50 عاما، وتم إرسال خطاب للخبير الاكتواري لمعرفة القيمة التي يحصلون عليها، مؤكدًا أنها لن تقل على 50% من قيمة مستحقاته في الصندوق.

وأوضح رئيس نقابة العاملين بالسكة الحديد، أن الموظف سيحصل على مكافأة شهر عن كل سنة عمل بالهيئة، مؤكدًا أن الحد الأدنى للحصول على المعاش ومكافأة الخدمة 20 عامًا خدمة بالهيئة.

ولفت إلى أن القرار لا ينطبق على جميع العاملين بالهيئة، وهناك شروط للمعاش المبكر، تفاديًا للعجز في أطقم العمالة التشغيل، مؤكدا أن هناك وظائف حساسه لا يمكن الموافقه على طلباتهم، للحاجة إليهم، متابعًا: "الحالة الصحية للموظف والوظائف غير المؤثرة، يتم الموافقة عليها من قبل مجلس الإدارة".