شركة سياحية ألبانية كبرى تعلن بدء تشغيل رحلات "شارتر" لشرم الشيخ والغردقة

محمد اسماعيل - القاهرة - تيرانا - (أ ش أ):

أعلنت واحدة من أكبر الشركات السياحية في ألبانيا عن بدء تشغيلها لرحلات "تشارتر" أسبوعية لمدينتي الغردقة وشرم الشيخ، حيث تبدأ أولى رحلاتها يوم 2 يوليو المفبل.

وذكرت السفارة المصرية في تيرانا اليوم (السبت) ان هذه الرحلات ستستمر طوال شهور الموسم السياحي الصيفي وحتى شهر سبتمبر القادم.

ويأتى ذلك اتصالاً بجهود السفارة المصرية لتنشيط التبادل السياحي بين مصر وألبانيا، وجهود الترويج السياحي لأهم المقاصد السياحية المصرية، وتواصل السفارة جهودها واتصالاتها مع مختلف الشركات السياحية في ألبانيا لتنظيم رحلات "تشارتر" إلى مصر خلال موسم رأس السنة الميلادية.