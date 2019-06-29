حدث ليلًا| لقاءات موسعة للرؤساء في قمة العشرين.. وأزمة "وردة" تصل البرلمان

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

شهد ليل أمس حتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، أحداثًا مهمة على الصعيدين المحلي والدولي، كان أبرزها ما يلي:

السيسي يلتقي ولي العهد السعودي على هامش أعمال قمة العشرين بأوساكا

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم (السبت) مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، على هامش مشاركتهما في أعمال قمة مجموعة العشرين بمدينة أوساكا اليابانية.

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السيسي يلتقي رئيس الأرجنتين على هامش قمة العشرين بأوساكا

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم (السبت) مع الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري ، على هامش مشاركتهما في أعمال قمة مجموعة العشرين بمدينة أوساكا اليابانية.

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أزمة "وردة" تصل البرلمان.. أول طلب إحاطة لوزير الشباب بعد تراجع الاتحاد

قدم سعيد حساسين عضو مجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطي، طلب إحاطة لرئيس مجلس النواب علي عبدالعال موجه لوزير الشباب والرياضة، بعد تراجع اتحاد الكرة عن قراره باستبعاد لاعب المنتخب عمرو وردة، المتورط بالتحرش بعارضة أزياء مكسيكية.

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"المشاط": مصر حققت استقرارًا في مؤشرات الاقتصاد الكلي.. والبطالة تنخفض باستمرار

قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، إن مصر حققت استقرارا في مؤشرات الاقتصاد الكلي بعد برنامج الإصلاح الاقتصادي عام 2016 حيث حقق الاقتصاد المصري نموا يتراوح بين 4 الي 5% كأعلى معدل نمو منذ 10 سنوات.

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تعليق عمرو أديب على تخطي أردوغان للبروتوكول خلال صورة قمة العشرين الجماعية

علق الإعلامي عمرو أديب، على تخطي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان؛ للبروتوكولات المتبعة خلال صورة تذكارية بقمة العشرين وذلك بهدف الوقوف بجانب الرئيس الأمريكي ترامب وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

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وزير النقل يبحث مع مسئولي "مرسيدس" إنشاء خطوط نقل سريع بأتوبيسات "BRT"

تفقد وزير النقل، مصنع مرسيدس للأتوبيسات في ختام زيارته لألمانيا، والتي شارك خلالها في فعاليات المنتدى العربي الألماني.

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"رفعولي الضغط".. توفيق عكاشة منتقدًا أداء منتخب مصر في أمم أفريقيا

انتقد الإعلامي توفيق عكاشة، أداء المنتخب الوطني لكرة القدم، مضيفًا: "أنا ضغطي ارتفع بعد مباراة مصر والكونفو.. ووصل الضغط إلى 170".

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شريف مدكور: الرئيس السيسي اتخذ قرارات لم يستطع أحد قبله اتخاذها

قال الإعلامي شريف مدكور، إنه تعرض لهجوم بعد نشره صورة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على حسابه الخاص، لكنه فوجيء بشباب يطلبون منه شرح دوافعه لمساندة الرئيس.

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إثيوبيا تعتقل أكثر من 250 شخصا على خلفية محاولة انقلاب فاشلة

قالت الحكومة الاثيوبية اليوم الجمعة، إنها اعتقلت أكثر من 250 شخصًا في أعقاب محاولة انقلاب فاشلة الأسبوع الماضي ضد حكومة إقليمية في شمال البلاد.

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الكرملين: بوتين وترامب ناقشا التجارة الدولية وقضايا نزع السلاح

قال المتحدث باسم الرئيس الروسي، ديمتري بيسكوف، الجمعة، إن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب ، تحدثا في قمة مجموعة العشرين عن التجارة الدولية والحاجة إلى بدء مفاوضات حول قضايا نزع السلاح.

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المسماري: أمرنا بالقبض على جميع الأتراك في ليبيا.. وسنسقط مشروع الإخوان الإرهابي

قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، إن الجيش الليبي أصدر أوامر بحظر رحلات الطيران من أي مطار ليبي إلى تركيا، بعد الغزو التركي الذي تتعرض له الأراضي الليبية.

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المرصد: مقتل 90 شخصًا بسبب اشتداد القتال شمال غرب سوريا

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا، اليوم الجمعة، إن أكثر من 90 شخصًا لقوا حتفهم في اشتباكات بين قوات الحكومة السورية ومسلحين في ريف حماة الشمالي.

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ترامب: ولي العهد السعودي "صديق لي"

اجتمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مدينة أوساكا اليابانية، ووصف ولي العهد السعودي بأنه "صديق لي".

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ترامب يدعو زعيم كوريا الشمالية لاجتماع في المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت دعوة إلى زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون لعقد لقاء في المنطقة منزوعة السلاح التي تفصل بين الكوريتين.

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ترامب: سأناقش قضية شركة "هواوي" في محادثاته مع الرئيس الصيني

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه التقى بنظيره الصيني شي جين بينج أمس الجمعة، قبل عقد اجتماعهما الرسمي اليوم السبت وقد "أنجزنا الكثير"، ومع ذلك لم يوضح ما إذا كان من الممكن التوصل إلى اتفاق اتجاري.

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