أخبار مصر | لو خارج النهاردة.. بيان هام لـ"الأرصاد"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لو خارج النهاردة.. بيان هام لـ"الأرصاد" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم السبت طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، وتنشط الرياح الشمالية الغربية على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد وجنوب سيناء، كما تنشط على غرب البحر المتوسط؛ ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 25 36

شبين الكوم 24 35

طنطا 25 34

دمنهور 24 32

الإسكندرية 25 31

بلطيم 24 31

مطروح 23 30

السلوم 24 31

سيوة 23 38

بورسعيد 25 31

دمياط 25 30

الزقازيق 25 36

الاسماعيلية 24 37

السويس 24 37

العريش 23 32

رفح 24 31

رأس سدر 25 37

نخل 18 35

نويبع 27 36

طابا 24 34

كاترين 19 33

الطور 26 36

شرم الشيخ 30 39

الغردقة 29 40

مرسى علم 30 38

الفيوم 27 37

بنى سويف 27 37

المنيا 25 38

أسيوط 26 39

سوهاج 27 40

قنا 28 40

الأقصر 28 41

أسوان 30 41

أبوسمبل 30 40

الوادى الجديد 30 41

شلاتين 29 38

أبو رماد 29 37

حلايب 30 36

Advertisements

رأس حدربة 30 35

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 30 45

المدينة 29 45

الرياض 30 46

المنامة 34 41

أبوظبى 31 44

الدوحة 33 44

الكويت 32 49

دمشق 16 36

بيروت 25 29

عمان 18 32

القدس 19 28

غزة 23 30

بغداد 28 45

مسقط 32 39

صنعاء 19 31

الخرطوم 28 40

طرابلس 22 29

تونس 22 33

الجزائر 19 30

الرباط 17 25

نواكشوط 24 35

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 10 26

اسطنبول 20 27

اسلام اباد 28 42

نيودلهى 31 43

جاكرتا 22 33

بكين 23 33

كوالالمبور 24 32

طوكيو 21 26

أثينا 20 32

روما 20 33

باريس 19 34

مدريد 21 39

برلين 16 26

لندن 16 26

مونتريال 16 27

موسكو 09 16

نيويورك 23 33

واشنطن 24 36