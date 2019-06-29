شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الأمريكي: سنعيد التعامل مع هواتف هواوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار الرئيس الأمريكي: سنعيد التعامل مع هواتف هواوي

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