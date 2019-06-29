شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يلتقي رئيس الأرجنتين على هامش قمة العشرين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع الرئيس الأرجنتيني «ماوريسيو ماكري»، على هامش انعقاد أعمال قمة مجموعة العشرين بأوساكا.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن «السيسي» أكد خلال اللقاء اعتزاز مصر بالعلاقات المتميزة التى تربطها بالأرجنتين، مشيدًا بتجربتها التنموية وما حققته من تقدم على الصعيد الاقتصادي، ومعربًا عن تطلع مصر لتطوير العلاقات بين البلدين فى مختلف المجالات وتفعيل أطر التعاون القائمة، لاسيما على الصعيدين الاقتصادي والتجاري، فضلًا عن العمل على تعظيم الاستفادة مما يتمتع به البلدان من إمكانات متنوعة.

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