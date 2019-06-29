شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يلتقي بولي العهد السعودي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، حسب ما صرح به المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي.

ويأتي اللقاء في إطار مشاركة «السيسي» و«بن سلمان» في أعمال قمة مجموعة العشرين بمدينة أوساكا اليابانية.