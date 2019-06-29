شكرا لقرائتكم خبر عن نشاط السيسي بقمة العشرين.. الأبرز في صحف السبت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أبرزت صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم، السبت، مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي ومباحثاته مع عدد من قادة العالم، على هامش مشاركته في قمة مجموعة العشرين المنعقدة بمدينة أوساكا اليابانية.

وذكرت صحيفة «الأهرام» أن «السيسي» شارك أمس في أعمال القمة الرابعة عشرة لمجموعة العشرين بمدينة أوساكا اليابانية، التي ناقشت فى يومها الأول علاقة التجارة والاستثمار بالاقتصاد العالمي، وتأثير التحديات المختلفة على التنمية المستدامة فى العالم، مشيرةً إلى أن الرئيس يلتقي اليوم «أنطونيو جوتيريش» أمين عام الأمم المتحدة، وعددًا من القادة المشاركين فى القمة.

وأضافت أن أمس شهد نشاطًا مكثفًا لـ«السيسي»، بمشاركته فى قمتين مصغرتين، ضمت الأولى رئيسي جنوب أفريقيا «سيريل رامافوزا» والسنغال «ماكي سال»، والثانية بمشاركة الرئيس الصيني «شي جنين بينج» ورئيس جنوب أفريقيا والسنغال وسكرتير عام الأمم المتحدة.

وأشارت الصحيفة إلى أن «السيسي» التقى بعد ظهر أمس برئيس الوزراء الإيطالى «جيوسبى كونتي»، على هامش انعقاد أعمال قمة مجموعة العشرين.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة، بأن اللقاء تناول عددًا من الموضوعات الثنائية، خاصةً آخر التطورات المتعلقة بالتحقيقات الجارية في قضية الطالب «جوليو ريجيني»، حيث جدد الرئيس تأكيد سعي مصر للتوصل إلى الحقيقة، مؤكدًا الدعم الكامل للتعاون الحالي المشترك وغير المسبوق بين السلطات المختصة في مصر وإيطاليا للكشف عن ملابسات القضية.

وأضاف المتحدث أن رئيس الوزراء الإيطالى أعرب من جانبه عن التطلع للتوصل إلى العدالة والحقيقية فى قضية «ريجيني»، والتوصل الى الجناة وتقديمهم للعدالة.

من جانبه، كشف سامح شكري، وزير الخارجية، أن «السيسي» سيعقد اليوم لقاءً ثنائيًا مع أمين عام الأمم المتحدة، بالإضافة إلى مشاركته فى الجلستين الثالثة والرابعة من قمة مجموعة العشرين، إلى جانب ترتيب عدد من اللقاءات الثنائية مع عدد من قادة الدول المشاركين فى قمة العشرين، ومن المقرر أن يتناول جدول أعمال القمة في يومه الثانى جلسة عن تمكين المرأة، وجلسة أخرى عن التعير المناخي والبيئة والطاقة.

وأضاف «شكري» أن «السيسي» أجرى عددًا من اللقاءات الثنائية مع رئيس الورزاء الإيطالي والمستشارة الألمانية، فضلًا عن حديثه مع الرئيس الفرنسى وعدد آخر من الرؤساء خلال أعمال قمة مجموعة العشرين.

وفي موضوع آخر، ذكرت «الأهرام» أن الفريق علي فهمي، قائد قوات الدفاع الجوي، أكد حرص القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة على تطوير وتحديث منظومة الدفاع الجوي، بما يواكب أحدث نظم التسليح والتكنولوجيا فى العالم، مشددًا على أن رجال قوات الدفاع الجوي ماضون على الطريق ومحافظون على المسيرة، حتى تظل قوات الدفاع الجوى قادرة على حماية سماء مصر ومجابهة أى تهديدات أو تحديات.

وأوضح «فهمي»، خلال مؤتمر صحفى بمناسبة مرور 49 عامًا على إنشاء قوات الدفاع الجوي، أن قوات الدفاع الجوي تمتلك القدرات والإمكانات القتالية التى تمكنها من مجابهة العدائيات الجوية الحالية والمنتظرة، وأداء مهامها بكفاءة عالية وتأمين الاهداف الحيوية بالدولة.

وفي الشأن الدولي، ذكرت الصحيفة أن «برين هوك»، المبعوث الأمريكي الخاص بإيران، هدد أمس بأن واشنطن ستعاقب أى دولة تستورد البترول الإيراني، مؤكدًا أنه لا توجد إعفاءات فى الوقت الحالي.

وقال المبعوث إن الشركات الأوروبية أصبح عليها الاختيار بين التعامل إما مع الولايات المتحدة أو إيران، مشيرًا إلى أن بلاده ستفرض عقوبات وستصادر أى عمليات شراء مشبوهة للبترول الإيراني.

بدورها، ذكرت صحيفة «أخبار اليوم» أن «السيسي» شارك في 3 قمم، وعقد العديد من اللقاءات الثنائية مع زعماء العالم المشاركين في قمة العشرين التى بدأت أعمالها أمس باليابان، وشملت مشاركات الرئيس حضور قمة العشرين وكذا قمة مصغرة أفريقية صينية، ضمت رؤساء الصين وجنوب أفريقيا والسنغال وسكرتير عام الأمم المتحدة، كما شارك فى قمة أفريقية مصغرة بحضور رؤساء جنوب أفريقيا والسنغال.

وأضافت الصحيفة أن «السيسي» التقى على هامش اجتماعات قمة العشرين بالرئيس الفرنسي، والمستشارة الألمانية، ورئيس وزراء إيطاليا، وولي عهد السعودية، ورئيس وزراء الهند، ورئيس المجلس الأوروبي، ومديرة صندوق النقد الدولي، ومدير منظمة الصحة العالمية.

وأكد «السيسي» خلال لقاءاته على الدور المصري الفاعل الداعم لتحقيق الأهداف المرجوة من المشاركة بين الصين وأفريقيا، مشيرًا إلى أهمية تحقيق التوازن والمصلحة المتبادلة بين الدول الأفريقية والشركاء الدوليين، وقال إن أفريقيا قطعت شوطًا كبيرًا على طريق التكامل القاري.

ونقلت الصحيفة عن السفير بسام راضي، المتحدث الرسمى باسم الرئاسة، قوله: «إن الرئيس أكد خلال لقاء عقده مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن مصر تتطلع إلى دعم التعاون الثنائي، ومضاعفة حجم الاستثمارات الألمانية بمصر».

وأشارت إلى أن «السيسي» أكد تطلع مصر لتعظيم التعاون الثنائي بين مصر وألمانيا خلال الفترة المقبلة وتعزيز التنسيق السياسي، وتبادل وجهات النظر في ظل الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الأفريقي وعضوية ألمانيا فى مجلس الأمن.

كما نقلت الصحيفة عن وزير الخارجية سامح شكري تأكيده أهمية المشاركة المصرية في منتدى بحجم قمة مجموعة العشرين، مشيرًا إلى أن تمثيل مصر لأفريقيا في هذه المناسبة مع طرح الأولويات الأفريقية يعزز جهود مصر التنموية بالتنسيق مع شركائها الأفارقة، كما أكد على أهمية هذا الحضور على مستوى قادة الدول الفاعلة في إطار الاقتصاد العالمي، واستمرار التواصل مع هذه المجموعة من دول العالم التى لها تاثير كبير على رسم السياسات التجارية والاقتصادية العالمية.

وفي الشأن الدولي، ذكرت الصحيفة أن ميليشيات الحوثي استهدفت بقصف مدفعي مكثف المنازل والأحياء السكنية فى مدينة حبس جنوب الحديدة غربى اليمن، وأفاد سكان محليون أن مدينة حبس تعرضت لقصف عشوائى بالقذائف المدفعية التي طالت الأحياء السكنية ومنازل مواطنين، وتأكد على الفور تضرر منزل بصورة مباشرة تحت القصف وسقطت قذائف هاون على أحد المنازل والحقت أضرارًا بالغة بالمنزل وتهدم السقف بشكل كامل، كما واصلت الميليشيات الحوثية القصف على منطقة الجبلية بمديرية التحيتا غداة استهداف واسع على كافة جبهات الحديدة والساحل.

من جانبها، ذكرت صحيفة «الجمهورية» أن ماراثون امتحانات الثانوية العامة وصل إلى محطته قبل الأخيرة، ويؤدى طلاب الشعبة العلمية، بعد غد الإثنين، الامتحان في اللغة الأجنبية الثانية، قبل أن يخوضوا الامتحان النهائي في الجبر والهندسة الفراغية.

وفي شأن آخر، ذكرت «الجمهورية» أن قوات حرس الحدود تمكنت، خلال الشهر الماضي، من ضبط 1882 كجم من الحشيش و2325 كجم من البانجو و 3 كجم من الأفيون ومليون و185 ألف قرص مخدر، وذلك في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها قوات حرس الحدود لتامين حدود الدولة ومكافحة التسلل والتهريب والهجرة غير الشرعية، كما تم ضبط 2 بندقية قناصة 2 بندقية خرطوش و2 رشاش خفيف 81 دانة و79 عبوة دافعة و860 طلقة مخلتفة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أكد أهمية مشاركة مصر في المنتدى العربي الألماني ببرلين بوفد رفيع المستوى، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.

وأوضح «التراس» أن التعاون مع ألمانيا إضافة إلى الاستثمارات يهدف إلى تطوير الصناعة في مصر، مؤكدًا أهمية التعاون بين الهيئة العربية للتصنيع وبين شركة «دي ام جي موري» الألمانية المتقدمة المصنعة للماكينات والمعدات الخاصة بالمصانع المعروفة بـ«أمهات المصانع» ولديها 16 مصنعًا وتستخدم تكنولوجيا متطورة جدًا للتشغيل.

وفي الشأن الدولي، ذكرت الصحيفة أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب دعا نظيره الروسى فلاديمير بوتين إلى البقاء بعيدًا عن الانتخابات الرئاسية لعام 2020، وذلك على هامش قمة مجموعة العشرين المنقعدة في أوساكا باليابان.

وقال «ترامب» مبتسمًا وهو يجلس إلى جانب نظيره الروسي: «لا تتدخل في الانتخابات من فضلك»، وجاء هذا التعليق الذي يبدو ساخرًا من جانب الرئيس الأمريكي بينما كان يرد على سؤال أحد المراسلين عقب ملاحظات موجزة أدلى بها «ترامب» و«بوتين» عند بدء محادثات ثنائية بينهما.