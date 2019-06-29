السيسي يلتقي رئيس الأرجنتين على هامش قمة العشرين بأوساكا

محمد اسماعيل - القاهرة - أوساكا - (أ ش أ): التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم (السبت) مع الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري ، على هامش مشاركتهما في أعمال قمة مجموعة العشرين بمدينة أوساكا اليابانية. صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

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