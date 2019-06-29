أخبار مصر | عاجل.. السيسي يلتقي ولي العهد السعودي باليابان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. السيسي يلتقي ولي العهد السعودي باليابان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أذاع التليفزيون المصري، نبأ عاجل قبل قليل، يفيد عقد لقاء سعودي مصري بين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حضورهما قمة مجموعة العشرين باليايان.
وقال التلفزيون المصري، السبت، إن الملف السوري تصدر جدول أعمال مباحثات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على هامش قمة العشرين.
ويشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، في ملتقي جانبي للرؤساء حول قضايا تمكين المرأة، أثناء مشاركته في قمة العشرين باليابان.
كما يشارك السيسي فى جلسة العمل الثالثة حول معالجة عدم المساواة بين الدول النامية والدول المتقدمة، ثم يحضر الرئيس الجلسة الرابعة حول قضايا تغيرات المناخ والبيئة والطاقة.
ومن المقرر أن يختتم اليوم بالجلسة الختامية لقمة مجموعة العشرين، والتي استمرت على مدار يومين.