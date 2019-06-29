شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة السبت.. الأخبار المتوقعة 29 يونيو 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يلتقي الرئيس عبدالفتاح السيسي مع أمين عام الأمم المتحدة، بالإضافة إلى مشاركته في الجلستين الثالثة والرابعة من قمة مجموعة العشرين المنعقدة حاليًا بمدينة أوساكا اليابانية.

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تستكمل محكمة جنايات القاهرة نظر إعادة محاكمة 22 متهمًا من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، وذلك في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها، بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.

تصدر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بطاقة الطالب الخاصة بطلاب الصف الأول الثانوي من خلال رابط إلكتروني خاص، والتي تهدف إلى تعريف الطالب بمستواه في المواد الدراسية لتوضيح نقاط القوة والضعف لديه، وذلك بعد تحليل الإجابات الخاصة به في امتحانات شهر مايو الماضي.

يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنظيره الصيني «شي جين بينج»، وذلك على هامش قمة مجموعة العشرين المنعقدة في مدينة أوساكا اليابانية، لبحث عدد من الملفات التجارية بين البلدين.