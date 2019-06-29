مصر | "سممته عن طريق أولادي".. ننشر اعترفات قاتلة زوجها بأشمون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "سممته عن طريق أولادي".. ننشر اعترفات قاتلة زوجها بأشمون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

“كان لازم يموت" هكذا أدلت قاتلة زوجها بالمنوفية اقوالها امام النيابة العامة، بعد أن تنفست الصعداء، امام مدير نيابة دائرة أشمون، وهى تتذكر تلك الواقعة التى وصمت بها العار عليها وعلى اولادها من بعدها، حيث قامت بوضع كبسولة من السم على انها مسكن.

سوء المعاملة

"لم يكن يعاملنى كباقى النساء التى يعاملهن ازواجهن كما ينبغى، ليست الاهانة بالضرب فقط، ولكن هناك انواع كثيره من الاهانات التى لحقت بى نتيجة عيشى مع ذلك الرجل، كان يعايرنى كثيرا بعدما دللنى مرارا وتكرارا، علمت حينها أننا لن نكون سويآ كعهدنا سابقا ومن هنا فقط قررت أنه أقتله عن طريق أولادى حتى لا يلوم أحدا فينا احد، ووضعت له السم فى العلاج حتى يتبين أن الوفاه طبيعية.

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وتابعت المتهمة في اعترافاتها، بأن نجليها وهما طالبين في المرحلة الثانوية الأزهرية، ساعدها في وضع المبيد الحشري في كبسولة العلاج الخاصة بالمجني عليه، لكي توهم الشرطة بأن الوفاة طبيعية.

كانت قوات أمن المنوفيه قد انتهت من كشف ملابسات واقعة قيام سيدة ونجليها بالتخلص من والدهما بوضع "مبيد حشري" داخل كبسوله علاج، حيث كانت البداية، عندما تبلغ لمركز شرطة أشمون من عامل مقيم بقرية بدائرة المركز، باشتباهه جنائيًا في وفاة شقيقه مقيم بذات القرية الذي توفي ودُفن كون وفاته طبيعية.

وفى وقت لاحق فقد نتج عن جهود فريق البحث عن صحة البلاغ، وأن وراء ارتكاب الواقعة كل من ربة منزل "زوجة المجني عليه"، 43 سنة، ونجليهما، طالبان بالمرحلة الثانوية الأزهرية، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة لسوء معاملته لهم حيث قاما نجلى المجني عليه بوضع "مبيد حشري" داخل كبسولة علاجه وعقب تناوله لها توفى وأخبرا والدتهما بالواقعة.