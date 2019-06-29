مصر | من العتبة لـ"العريش".. اختلفت الأماكن والحريق واحد.. والباعة لهم رب كريم (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر من العتبة لـ"العريش".. اختلفت الأماكن والحريق واحد.. والباعة لهم رب كريم (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مع ارتفاع درجات حرارة الجو في فصل الصيف تتزايد الحرائق والكوارث، بسبب حدوث ماس كهربائي، أو انفجار سيارات، أو غيرها من الأسباب التي تؤدي إلى حدوث الكوارث، لكن الوضع إختلف منذ صباح أمس الخميس، وتحولت الأسواق التجارية بمنطقة العتبة وشارع العريش إلى رماد، وتفحمت بضائع قدرت بالملايين، وأصبح البائعين بالشارع دون مآوي، بعد تفحم مآواهم، ومصدر رزقهم الوحيد.

حريق سوق الخضار في العتبة والخسائر وصلت لـ 2 مليون جنيه

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، تحت إشراف اللواء محمد منصور مدير أمن العاصمة، على حريق نشب داخل عدد من المحلات بسوق الخضار في منطقة العتبة بالموسى وقام رجال الحماية المدنية بعمليات تبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى، بعدما تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغًا بنشوب حريق في سوق الخضار بالعتبة، وعلى الفور أمر اللواء أسامة فاروق بالدفع بـ 10 سيارات إطفاء وخزاني مياه استراتيجي، وتم فرض كردون أمني لمنع تمدد النيران لباقي المجاورات، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، دون وقوع أي خسائر بشرية، وكشفت تحقيقات نيابة الموسكى الجزئية، أن حريق محلات سوق الخضار بمنطقة العتبة نشب نتيجة ماس كهربائى.

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وأضافت التحقيقات أن النيران أمتدت إلى 10 محلات وأحرقت البضائع بأكملها التى توجد داخلها، وتم حصر الخسائر التى وصل حجمها إلى 2 مليون جنيه، وتبين من تحقيقات النيابة أن الحريق نشب فجرا داخل إحدى المحلات ونتيجة لضيق الممرات بين المحلات انتقل الحريق وامتد إلى باقي المحلات المجاورة، وتبين أن المصابين الذين أصابوا بحالة أختناق تم إسعافهم فى الحال ولا توجد حالات وفيات، وقررت النيابة استدعاء ملاك المحلات والعاملين والشهود لسماع أقوالهم في أسباب الحريق وإذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه.

"حريق المعرض السوري" وتفحم السيارات المركونة

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الجمعة، من السيطرة على حريق هائل اندلع بـ "المعرض السوري" ومدينة ملاهي في شارع العريش بمنطقة الهرم، بعدما تلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، وتم الدفع بـ8 سيارة إطفاء، وخزان مياه وتم فرض كردونا أمنيا لمنع تمدد النيران لباقي المجاورات، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، وإجراء عمليات تبريد بالمكان لعدم تجدد الحريق مرة أخرى، بعدما تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة بلاغا يفيد باندلاع حريق بمركز تجارى ومدينة ملاهى بالهرم.

وانتقل رجال الحماية المدنية للمكان وبصحبتهم 8 سيارات إطفاء، وخزان مياه وتم محاصرة ألسنة اللهب والسيطرة عليها قبل امتداداها لباقي المحال التجارية والعقارات المجاورة، وكشفت معاينة رجال الحماية المدنية أن ماس كهربائي بأحد المحلات المتواجدة بـ"المعرض السوري"، السبب وراء اندلاع النيران، كما تبين تفحم جميع البضائع، والمحلات التجارية، كما تبين أن الحريق امتد للملهي المجاور لقطعة الأرض، المبناه على مساحة 600 مترًا، وتفحم سيارات ملاكي كانت مركونة بجوار المعرض السوري.