شكرا لقرائتكم خبر عن «الغرف التجارية» تشكل لجنة لحصر خسائر حريق العتبة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، قرارًا بتشكيل لجنة متخصصة برئاسة أمين صندوق الاتحاد وعضوية أساتذة الهندسة والمحاسبة، لتقييم الخسائر التي تكبدها تجار العتبة بسبب الحريق الذي دمر أكثر من 80 محل والبضائع المخزنة بهم.

وأضاف «الوكيل» أنه خاطب وزير التجارة والصناعة لإصدار القرار الوزاري اللازم، لجمع التبرعات وتعويض التجار المتضررين، إلى جانب وزير المالية ليوجه نحو منع حدوث مشاكل مع مصلحة الضرائب، نظرًا لاحتراق كافة الدفاتر والمستندات بتلك المحال.

وأشار «الوكيل» إلى أنه أصدر قرارًا آخرًا بتشكيل لجان بالغرف التجارية بكافة المحافظات، لتقديم المعونة الفنية وعمل دورات تدريبية للمحال، بهدف منع تكرار تلك المأساة، وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية في إطار شراكة الحكومة والقطاع الخاص، مؤكدًا أن ذلك سيكون مكوّن رئيسي في برنامج الغرف التجارية واتحادها العام لتحديث التجارة والتجار.