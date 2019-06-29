شكرا لقرائتكم خبر عن مقر حكم محمد علي في البحر الأحمر.. «خرابة ومأوى للكلاب والحيوانات الضالة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«دار الحدود».. أقامها محمد على باشا، منذ ١٨٢ عامًا لتكون مقرًا لإدارة حكمه لمنطقة البحر الأحمر، وأدرجتها وزارة الآثار ضمن المنشآت الأثرية بمدينة القصير الإسلامية التاريخية جنوب البحر الأحمر، إلا أن هذا المبنى الأثرى تعرض للإهمال والتجاهل خلال السنوات الماضية، ما عرضه للتدمير والسرقة، وتحول لمقلب لإلقاء القمامة ومأوى للحيوانات الضالة بعد أن كان تحفة معمارية.

على بعد أمتار قليلة من شاطئ البحر الأحمر، يقع مبنى «دار الحدود» الأثرى، الذى اتخذه إبراهيم باشا، مقرا لإقامته منذ 181 عاما، ليكون مقرًا لإدارة حكم محمد على باشا، للبحر الأحمر، وبمجرد زيارتك لهذا المبنى الأثرى، تجده عبارة عن «مقلب زبالة»، أو بمعنى أدق تحول لـ«خرابة» تسكنها الحشرات والعقارب والأفاعى والفئران والكلاب الضالة، ويستخدم لقضاء الحاجة ودورة مياه داخل غرفه المهجورة، وتمت سرقة محتوياته من الشبابيك والأبواب والمدافع الأثرية.

وقال الدكتور ياسر خليل، أحد أبناء مدينة القصير، إن هذا المبنى الأثرى استخدم فى عصر إبراهيم باشا، لإقامته أثناء حملاته الحربية على بلاد الحجاز والبحر الأحمر، ثم قسما للشرطة، وتم إخلاؤه منذ سنوات من وزارة الداخلية، وسلمته لهيئة الآثار بعدها أصابه الإهمال وتحول لخرابة ومأوى للحيوانات الضالة والحشرات. وأضاف أن المبنى تم تسجيله بهيئة الآثار إلا أن الوزارة لم تقم بأى عمليات ترميم أو صيانة للمبنى، وتركته دون حماية أو حراسة، ما يهدد بانهياره. وأوضح وصفى تمير، أحد مؤرخى التراث فى القصير، أن المبنى مستطيل الشكل ومكون من طابقين ومبنى بالحجر وللمبنى 4 واجهات الرئيسية من ناحية الشرق، وتشتمل على كتلة المدخل المكونة من 3 فتحات معقودة بعقد نصف دائرى، أما الواجهة الجنوبية بها شبابيك وذات مصاريع خشبية وعليها حديد، والواجهة الغربية يتوسطها مدخل عبارة عن فتحة معقودة يغلق عليها باب خشبى ويعلوها شرفة خشبية.