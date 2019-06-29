شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يبحث توريد وتصنيع 100 جرار قطار جديد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
اتفقت وزارة النقل وشركة بومبارديه الألمانية على تقديم الشركة خلال الشهر المقبل عرضًا خاصًا بتوريد وتصنيع 100 جرار جديد؛ وإعادة تأهيل 90 جرارًا قديمًا ضمن الأسطول الحالى للسكة الحديد بمصر، وأكد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، على ضرورة أن يتضمن العرض المواصفات الفنية لسكك حديد مصر، وأسعارًا تنافسية متميزة ونقل تكنولوجيا صناعة الجرارات إلى مصر، وتدريب الفنيين المصريين، فضلًا عن عقود صيانة للجرارات وجدول زمنى مقترح لهذا التعاون.
وزار الوزير، خلال مشاركته فى المنتدى العربى الألمانى، مصنع الجرارات التابع للشركة، بمدينة كاسل، وعقد اجتماعًا مع مسؤوليه للتباحث حول التعاون المشترك فى هذا المجال المهم، واطلع خلال جولته على مراحل وخطوط الإنتاج المختلفة الخاصة بالجرارات، التى تعتبر من أفضل الجرارات على مستوى العالم، واستمع لشرح من مدير المصنع عن التكنولوجيا الحديثة المستخدمة، والأساليب المختلفة للصيانة والتى تساهم فى إطالة عمر الجرارات.
وناقش الوزير مع مسؤولى الشركة التعاون المشترك؛ عن طريق توريد وتصنيع جرارات جديدة وإعادة تأهيل الجرارات «هنشل» العاملة ضمن الأسطول الحالى لسكك حديد مصر، وأكد على أن الوزارة تولى أهمية كبيرة لزيادة قوة الجر بالسكة الحديد؛ لتحسين الخدمة المقدمة للركاب؛ مشيرًا إلى أن استحواذ شركة بومبارديه على شركة هنشل، التى وردت لمصر من قبل أفضل الجرارات التى تعمل حاليا بسكك حديد مصر، يدفع المباحثات إلى مراحل متقدمة.
فى السياق نفسه، أبدى مسؤولو الشركة استعدادهم لمساعدة مصر فى نقل تكنولوجيا تصنيع الجرارات وتوطين هذه الصناعة، وتلبية احتياجات سكك حديد مصر من الجرارات الجديدة، وكذلك إعادة تأهيل الجرارات الحالية.
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