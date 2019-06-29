"تايم سبورتس" تتعاقد مع لويس فيجو لتحليل مباريات أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي: أعلن تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن تعاقد قناة تايم سبورتس مع نجم الكرة البرتغالية ونادي ريال مدريد السابق لويس فيجو لتحليل مباريات كأس الأمم الأفريقية. ونشر مرسي، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مقطع فيديو لفيجو من الاستوديو التحليلي. وكانت "تايم سبورتس" تعاقدت مع الأسطورة صامويل إيتو نجم نادي برشلونة ومنتخب الكاميرون السابق، والأسطورة ديديه دروجبا نجم تشيلسي الإنجليزي ومنتخب كوت ديفوار السابق لتحليل مباريات كأس الأمم الأفريقية من خلال شاشتها. وانطلقت بطولة الأمم الأفريقية 2019 الجمعة الماضي على أرض مصر، ويشارك في البطولة للمرة الأولى 24 منتخبا.

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