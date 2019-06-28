شكرا لقرائتكم خبر عن «الكهرباء»: مراجعة العدادات مسبقة الدفع للتأكد من حالتها ومحاسبتها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت وزارة الكهرباء خطة لمراجعة العدادات مسبقة الدفع للتأكد من حالتها ومحاسبتها بشكل دائم، بالإضافة لتفعيل دور الضبطية القضائية الممنوحة لبعض العاملين فى شركات التوزيع لحصر المخالفات والسرقات وتحصيل مستحقات الشركات، بالإضافة للاستمرار فى تنفيذ خطط تطوير شبكات الكهرباء خاصة فى محافظات الصعيد، حيث بلغت الاستثمارات فى 5 محافظات هى: «الفيوم، بنى سويف، المنيا، الوادى الجديد وأسيوط» 300 مليون جنيه.

وقال رأفت شمعة، رئيس شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، إنه تم وضع نظام لضبط القراءات للحد من الشكاوى، وذلك من خلال التعاقد مع شركات خارجية متخصصة لقراءة عدادات المشتركين لحل مشكلة عجز عمالة القراءة لضبط قراءة المشتركين، والالتزام التام بتركيب عدادات مسبقة الدفع لجميع المشتركين سواء للتركيب الجديد أو استبدال العدادات، حيث تم الانتهاء من تركيب 850 ألف عداد مسبق الدفع حتى تاريخه، بالإضافة للرد الفورى والسريع على جميع شكاوى المواطنين خاصة خدمة «121» المراقب أداؤها من خلال الشركة القابضة والجهات الخارجية.

وأضاف «شمعة»، خلال استعراضه تقريراً بأنشطة الشركة أمام الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، أنه يتم تنفيذ مشروع تجريبى لاستخدام العدادات الذكية فى مدينتى المنيا وأسيوط، حيث تم الانتهاء من تركيب 7894 عدادًا، وبعد الانتهاء من المشروع التجريبى سيتم تقييمه وتعميمه على بقية القطاعات، مشيراً إلى أنه تم تحرير 40553 محضرًا، بإجمالى 263.8 مليون جنيه فى الفترة من 1 يوليو العام الماضى حتى 31 مايو الماضى، وتم التحصيل فعلياً حتى تاريخه لـ 35079 محضرًا بإجمالى 107.2 ملايين جنيه.

وأوضح رئيس شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء أن الشركة تسعى لرفع كفاءة الشبكة لتحسين مستوى الأداء وضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية للمشتركين، طبقاً لمعايير الجودة وتقليل فترات انقطاع التيار، ولمواجهة الزيادة المستمرة فى استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة فى أنماط الاستهلاك، وذلك فى نطاق عمل الشركة: (الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد).

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وحول محافظة الفيوم، قال «شمعة» إنه تم تنفيذ خطة استثمارية لرفع كفاءة الشبكة فى المحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين بمبلغ 44.846 مليون، حيث تم تنفيذ أعمال توسعية بشبكة الجهد المتوسط بتنفيذ حوالى 41.16 كيلومتر كابلات، و8.6 طن موصلات هوائية، وأعمال إحلال بشبكة الجهد المنخفض تشمل 40 كيلومترًا موصلات معزولة، وإحلال 65 محولا جديدا.

وفى محافظة بنى سويف، أكد أنه تم تنفيذ خطة استثمارية لرفع كفاءة الشبكة وتحسين الخدمة بإجمالى 40.522 مليون جنيه، حيث تم إحلال 3 لوحات توزيع، وتنفيذ أعمال توسعية بشبكة الجهد المتوسط بتنفيذ حوالى 34.1 كيلومتر كابلات، و8 أطنان موصلات هوائية، كما تم تنفيذ أعمال توسعية بشبكة الجهد المنخفض بتنفيذ حوالى 4.2 كيلومتر كابلات وموصلات جهد منخفض، بالإضافة لتنفيذ إحلال بالشبكة يشمل 169 كيلومترا موصلات معزولة، وإحلال 30 محولًا جديدًا.

وأضاف «شمعة» أنه فى محافظة المنيا تم تنفيذ خطة استثمارية لرفع كفاءة الشبكة وتحسين الخدمة للمشتركين بـ81.9 مليون، حيث تم تنفيذ أعمال توسعية بشبكة الجهد المتوسط بتنفيذ حوالى 46.9 كيلومتر كابلات، و39.2 طن موصلات هوائية، وتنفيذ إحلال بالشبكة يشمل 2.7 كيلومتر كابلات، و97 طنًا موصلات هوائية وتم تنفيذ أعمال توسعية بشبكة الجهد المنخفض بتنفيذ حوالى 3 كيلومترات كابلات، وإجراء إحلال بالشبكة بتنفيذ حوالى 80 كيلومترًا موصلات معزولة، وإحلال 135 محولًا جديدًا.

وقال رئيس شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء إنه تم فى محافظة أسيوط تنفيذ خطة استثمارية لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين بـ109.433 مليون جنيه، حيث تم إحلال لوحتى توزيع، كما تم تنفيذ أعمال توسعية بشبكة الجهد المتوسط بتنفيذ حوالى 37.2 كيلومتر كابلات، و42 طنًا خطوطًا هوائية، وتنفيذ إحلال بالشبكة يشمل 2 كيلومتر كابلات وخطوطًا هوائية، وأعمال توسعية بشبكة الجهد المنخفض بتنفيذ حوالى 98.5 كيلومتر موصلات جهد منخفض، وإحلال 100 محول جديد.

وأكد «شمعة» أنه تم فى محافظة الوادى الجديد تنفيذ خطة استثمارية لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين بـ17.51 مليون جنيه، حيث تم تنفيذ أعمال توسعية بشبكة الجهد المتوسط بتنفيذ حوالى 6.3 كيلومتر كابلات، و72 طنًا موصلات هوائية، وتنفيذ أعمال توسعية بشبكة الجهد المنخفض بتنفيذ حوالى 3.6 كيلومتر موصلات جهد منخفض، بالإضافة لتنفيذ إحلال بالشبكة يشمل 185 كيلومترًا.