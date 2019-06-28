شكرا لقرائتكم خبر عن نسبة النجاح فى «عينة الجغرافيا» ممتاز.. و«الكيمياء» جيد جدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، إنه تم سحب العينات العشوائية لمادتى الكيمياء والجغرافيا بنسبة ٥% من إجمالى ١١ كنترول على مستوى الجمهورية، وإن النسبة جاءت ممتازة بمادة الجغرافيا فى النجاح والمجموع، وجيدة جدًا فى الكيمياء، مؤكدًا أن نسب المادتين ستعلن رسميًا خلال الأسبوع الجارى. وأوضح خالد عبدالحكم، مدير عام امتحانات الثانوية العامة، أنه تمت إحالة الطلاب الذين تم ضبطهم متلبسين بحالات غش إلكترونى فى امتحانات مادتى الكيمياء والجغرافيا للنيابات العامة، مع التوصية بإحالتهم إلى محاكمات عاجلة، حيث تمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكترونى بغرفة العمليات المركزية من رصد 7 حالات غش باستخدام جهاز الهاتف المحمول ونشر ورقة الامتحان على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» بعد بدء الامتحان، وذلك فى محافظة الشرقية «إدارة أبوكبير»، ومحافظة الإسماعيلية «إدارة القنطرة غرب»، ومحافظة الدقهلية «إدارة السنبلاوين»، ومحافظة مطروح «إدارة مطروح»، ومحافظة الجيزة «إدارة شمال الجيزة»، ومحافظة سوهاج «إدارة جهينة»، ومحافظة البحر الأحمر «إدارة الغردقة».

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ويؤدى طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية- العلوم، اليوم، الامتحان فى مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية، بإجمالى 266 ألفًا و30 طالبًا وطالبة، بينما يؤدى طلاب الشعبة العلمية- الرياضيات الامتحان فى مادة الرياضيات البحتة التفاضل والتكامل، بإجمالى 117 ألفًا و71 طالبًا وطالبة، كما يؤدى طلاب الشعبة الأدبية الامتحان فى مادة علم النفس والاجتماع، بإجمالى 253 ألفًا و932 طالبًا وطالبة.

كما يؤدى طلاب مدارس STEM اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات الأحياء والجيولوجيا، بإجمالى 150 طالبًا طالبة، وفى اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات الرياضيات، بإجمالى 215 طالبًا وطالبة، فيما يؤدى طلاب الثانوية العامة «المكفوفون» الامتحان فى مادة اللغة الأجنبية الثانية فى الورقتين الأولى والثانية، بإجمالى 192 طالبًا وطالبة.

ووصف عدد من الطلاب وأولياء الأمور امتحانات اليوم بالمواجهة الساخنة بين المواد وبين طلاب «ثانوية البوكليت».