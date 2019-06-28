شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق القوافل الطبية للكشف على مسببات العمى في البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، عن انطلاق أولى القوافل الطبية «عينيك في عنينا» للكشف عن مسببات العمى، بقرية الخرطوم التابعة لمركز بدر بمحافظة البحيرة، ضمن قوافل مبادرة «حياة كريمة» التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسى، لإعلان مصر خالية من مسببات العمى في 2020 م، ومبادرة «عنيك في عنينا» التي يرعاها مجلس الوزراء.

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وقال هانى عبدالفتاح، المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير للتنمية، إنه قد تم إطلاق القافلة بالتعاون بين المؤسسة ووزارة التضامن الاجتماعي ومحافظة البحيرة، للكشف عن أمراض العيون بقرية الخرطوم والتي حددتها وزارة التضامن الاجتماعى، ضمن القرى الأكثر احتياجاً لإطلاق مبادرة الرئيس «حياة كريمة» دعمًا للمواطن غير القادر.

وأشار «عبدالفتاح» إلى أن المرحلة الثانية من المبادرة بقرية الخرطوم ستقوم خلالها وزارة التضامن بعمل مسح شامل لكل متطلبات القرية لبدء العمل بها، والذي يشمل إعادة إعمار المنازل كتركيب وصلات مياه، ووصلات كهرباء وأعمال سباكة ونجارة، كما تقوم المحافظة بتطوير الوحدات الصحية والبيطرية، والمدراس وغيرها من المنشآت التي تخدم المواطنين.

وأشاد «المحافظ» بجهود مؤسسة صناع الخير للتنمية ودورها في تنظيم المبادرة ودعم المواطنين غير القادرين، ورعاية الأيتام وذوى الاحتياجات الخاصة.