شرطة المسطحات تشن حملات على المصانع وتعديات النيل (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: واصلت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات حملاتها على نهر النيل؛ للحفاظ عليه من التلوث والتعديات، والتصدى لكافة المخالفات التى يتعرض لها النهر. كما شملت الجهود حملات تفتيشية على المصانع للتأكد من التزامها بالاشتراطات البيئية التى يجب توافرها فى المنشآت الصناعية لمنع عمليات تلوث الهواء. وامتدت حملات شرطة البيئة والمسطحات أيضًا للكشف عن عوادم السيارات؛ حفاظًًا على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

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