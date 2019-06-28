​متحدث الرئاسة ينشر صور مشاركة السيسي بمأدبة العشاء في قمة العشرين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

نشر السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، صورًا لمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في حفل عشاء على هامش القمة الرابعة عشر لمجموعة العشرين بمدينة أوساكا اليابانية.

وكتب راضي معلقًا: "السيد الرئيس يشارك في مأدبة العشاء الرسمية التي أقامها رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، بحديقة أوساكا، تكريمًا لرؤساء الدول والحكومات أعضاء وضيوف قمة مجموعة العشرين".

وكان في استقبال الرئيس السيسي لدى وصوله للمشاركة في حفل العشاء، رئيس وزراء اليابان شينزو آبي.

وفي وقت سابق من اليوم، شارك الرئيس السيسي، في فعاليات اليوم الافتتاحي لقمة مجموعة العشرين، والتي بدأت بجلسة العمل الخاصة بعلاقة التجارة والاستثمار بالاقتصاد العالمي.