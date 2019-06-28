مصر | نجل شقيقة فنان شهير.. مفاجآت حول وفاة محتجز قسم حلوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجل شقيقة فنان شهير.. مفاجآت حول وفاة محتجز قسم حلوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحقيقات النيابة فى واقعة وفاة محتجز داخل قسم شرطة حلوان، أن المتهم نجل شقيقة الفنان المشهور "محمد. س" وأن يوم الواقعة كانت تمر قوة أمنية من القسم كانت تضم 4 أمناء شرطة وشاهدوا سيارة ملاكي ماركة شيفورلية، سوداء اللون، بداخلها شابان يقومان بتعاطى مخدر الإستروكس.

وعندما قام فرد الشرطة استيقافهم وطلب تحقيق الشخصية من المتهم الأول ويدعى "وليد عبد العظيم"، 41 سنة، سائق نقل عام، أخبره بأنه يعمل أمين شرطة ورفض إعطاءه بطاقته الشخصية وقام بالتعدي عليه وعلى قوة المباحث، هو وصديقه المتهم الثاني ويدعى "سيد محمد محمد"، 37 سنة، وشهرته فروكة، عاطل، مما أدى إلى قيام أفراد أمناء الشرطة باستعمال القوة ووضع القيود الحديدية فى أيديهم وأخذهم الى ديوان القسم وظلوا فيه 3 أيام.

وفي تمام الساعة الواحدة صباحا شعر المتهم الأول بحالة إعياء شديدة، وتم نقله إلى مستشفى الهدى الإسلامي، وتوفي فور وصوله، حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى أمرت بحبس أمناء الشرطة الأول والثانى ٤ أيام على ذمة التحقيقات، فيما قررت إخلاء سبيل الثالث والرابع بضمان وظيفتهما.