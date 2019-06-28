مصر | حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة السرقة بالإكراه فى النزهة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة السرقة بالإكراه فى النزهة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

‌أمرت نيابة النزهة، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، تخصص نشاطه فى السرقه بالاكراه، وقد تم ضبطه عقب سرقته عدد من الأشخاص فى المنطقة، وحاول الهرب، إلا أن رجال المباحث تمكنوا من ضبطه وبحوزته المسروقات.

وتعود البداية عند مرور ضباط مباحث قسم شرطة النزهة، وبصحبتهم قوة شرطية، لتفقد الحالة الأمنية بالمنطقة، حيث اشتبهوا فى المتهم أثناء مروره فى أحد الشوارع بالمنطقة وبحوزته حقيبة كبيرة، حيث حاول الهرب عقب رؤيته القوة الأمنية، على الفور لاحقه رجال الشرطة، وتمكنا من ضبطه، وبتفتيشه عثر بحوزتهما على "مبلغ 1070 جنيها، 16 كارت شحن، هواتف محمولة، سلاح أبيض.

وبمواجهته عن المضبوطات، اعترف بأنها من سرقة "واقعتين" سرقة بالإكراه، وتم التوصل للمجنى عليهما وبعض المضبوطات تعرفا عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.



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