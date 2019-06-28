أخبار مصر | النقل: بحث التعاون مع "مرسيدس" لإنشاء خطوط نقل سريع بالأتوبيسات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النقل: بحث التعاون مع "مرسيدس" لإنشاء خطوط نقل سريع بالأتوبيسات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة النقل انه في ختام زيارة وزير النقل لألمانيا للمشاركة في فعاليات المنتدى العربي الألماني تم زيارة مصنع مرسيدس للأتوبيسات؛ للإطلاع على مراحل وخطوط الإنتاج المختلفة الخاصة بالأتوبيسات، والتعرف على أنواع أتوبيسات BRT التي يتم إنتاجها (أتوبيسات كهرباء، أتوبيسات غاز وأتوبيسات ديزل، أتوبيسات كهرباء/ ديزل والتي تعمل وفق آلية فنية محددة) وكذلك التعرف على الدول التي يتم تصدير المنتجات إليها.

ثم اجتمع الوزير مع مسئولي شركة مرسيدس لبحث التعاون فى مجال إنشاء خطوط نقل سريع بالأتوبيسات (BRT ) في حارات منفصلة لتلك الخطوط والتي تتميز بسعة نقل كبيرة.

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حيث أكد الوزير على الاهتمام الكبير لوزارة النقل لتحديث أسطول الأتوبيسات سواء العامة أو الأتوبيسات الخاصة بشركات النقل الجماعى وإجراء الدراسات الفنية والمالية لتطوير أسطولها بأحدث أنواع الأتوبيسات الصديقة للبيئة وذلك لإحداث نقلة كبيرة بها تعود ايجابيا على مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.

وأشار الوزير، إلى أنه من خلال جهاز تنظيم النقل فإن هناك تنسيق بين وزارة النقل وكل الهيئات والوزارات المعنية لاستخدام هذه النوعية من الأتوبيسات وأن هذه الزيارة تأتي وفقا لخطط وزارة النقل لزيارة المصانع الخاصة بتلك النوعية من الأتوبيسات، لافتا انه سيتم عمل الدراسات اللازمة لتحديد المسارات الخاصة بها وأماكن المحطات وكل ما يتعلق بتشغيل هذه المنظومة بما يعود ايجابيا على السيولة المرورية في القاهرة وتقديم خدمة مميزة للركاب.

