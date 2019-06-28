أخبار مصر | رئيس حزب صوت الشعب: ثورة 30 يونيو هي أهم وأعظم الثورات في تاريخ مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس حزب صوت الشعب: ثورة 30 يونيو هي أهم وأعظم الثورات في تاريخ مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد المستشار أحمد حسين البراوي رئيس حزب صوت الشعب، إن ثورة 30 يونيو هي أهم وأعظم الثورات في تاريخ مصر الحديث، حيث أنقذت البلاد من الانهيار والبيع والتقسيم والدخول في حروب أهلية.

وأضاف رئيس الحزب في تصريحات صحفية اليوم بمناسبة احتفالات المصريين بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة: أكثر من 33 مليون مصري ومصرية خرجوا عن بكرة أبيهم في ميادين وشوارع قرى ومراكز ومدن محافظات مصر يرفعون الكارت الأحمر ضد الطغيان والاستبداد والفساد والظلم والقهر من جماعة الإخوان الإرهابية خليفة الشيطان في الأرض والتي تسعى دوما للهدم والخراب.

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وقال البراوي إن الملايين الذين انتفضوا عن بكرة أبيهم نادوا بصوت واحد وصرخة مدوية زلزلت مصر كلها من الإسكندرية حتى حلايب وشلاتين "انزل يابطل،، انزل يا سيسي" فلبي البطل نداء شعبة واستجاب لإرادة وطنة في رسالة من السماء وملحمة مصرية سجلت في تاريخ مصر المعاصر حيث جسدت اسمي وأرقى معاني الوطنية الخالصة و المخلصة للبلاد.

أوضح البراوي :إن الرئيس عبد الفتاح السيسى حمل كفنة على يده من أجل الحفاظ على مقدرات الوطن وسلامة أراضيه حتى حفظ الله مصر بفضل قائدها وزعيمها الرئيس عبدالفتاح السيسي ومعه جيش وشرطة من الأسود ضحوا ومازالوا يضحون باسمي ما في الوجود "حياتهم" دفاعا وفداء لمصر والمصريين وشعب عظيم رفض الاستعباد والخضوع والاستسلام وأطلق رياحين ونسمات الحرية والعدالة التي تناثرت في كل ربوع مصرنا الغالية محملة بالأمان والآمال حتى تحقق الحلم بطرد هذه الجماعة الفاشية الإرهابية ويهتف الجميع "تحيا مصر، تحيا مصر" بقلوب مطمئنة ونفوس راضيه لتبدأ مرحلة جديدة من البناء والتنمية في عشق تراب الوطن وتغلق صفحة دموية من العام الأسود الذي حكم فية أرباب السوابق وحملة المباخر من قيادات الإخوان الإرهابية.