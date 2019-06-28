شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يشارك في مأدبة العشاء الرسمية بقمة مجموعة العشرين بأوساكا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي في مأدبة العشاء الرسمية التي أقامها رئيس الوزراء الياباني «شينزو آبي» بحديقة أوساكا، تكريماً لرؤساء الدول والحكومات أعضاء وضيوف قمة مجموعة العشرين.
كان الرئيس السيسي قد شارك صباح اليوم في فعاليات اليوم الافتتاحي للقمة الرابعة عشر لمجموعة العشرين بمدينة أوساكا اليابانية، والتي بدأت بجلسة العمل الخاصة بعلاقة التجارة والاستثمار بالاقتصاد العالمي.
وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الجلسة ناقشت التحديات المختلفة في هذا الصدد وتأثيراتها السلبية على جهود تحقيق التنمية المستدامة في العالم.
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