شكرا لقرائتكم خبر عن يوم ترفيهي على شاطئ الرواق ببئر العبد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم مركز ومدينه بئر العبد بشمال سيناء يومًا ترفيهيًا على شاطئ الرواق ببئر العبد بحضور العميد ايهاب فرغلى، رئيس مركز ومدينة بئر العبد، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية.

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وأكدت إيمان شجيع، مدير العلاقات العامة ببئر العبد، أن اليوم الترفيهي تضمن ألعابا وفقرات فنية وعروضا رياضية متنوعة بالتعاون مع فرقة الفنون الشعبيه بشمال سيناء وهيئة قصور الثقافه ومراكز الشباب والأندية.

وأشارت شجيع إلى توفير وسائل مواصلات لنقل المواطنين من وسط مدينة بئر العبدإلى الشاطئ.

يأتي ذلك بناء على توجيهات اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.