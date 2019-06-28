شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحيرة يدعم مستشفى صدر دمنهور بمنظارين بتكلفة 800 ألف جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة عن دعم وحدة المناظير بمستشفى الصدر بدمنهور بجهاز منظار شعبي بتكلفة إجمالية نصف مليون جنيه، وجهاز منظار بلوري بتكلفة إجمالية ٣٠٠ ألف جنيه، من أجل رفع مستوى الخدمات العلاجية والطبية الجيدة للمرضى المترددين على المستشفى للعلاج من الأمراض الصدرية بنطاق دائرة المحافظة .

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وأوضح الدكتور يسري بيومى، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أن المنظار الشعبي يستخدم للكشف عن الأورام، وأخذ عينات من داخل الشعب الهوائية بالرئة لفحصها، ويستخدم المنظار البلورى لتشخيص جميع أمراض الغشاء البلوري وخاصة الانسكاب البلورى، أو المياة الموجودة على الغشاء البلوري، وتشخيص وأخذ عينات أورام الغشاء أو الالتهابات المزمنة به .

وأشار «بيومى» إلى أنه تم التنسيق بين وزارة الصحة والسكان، واللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، للوفاء بإحتياجات المستشفى من الأجهزة الطبية عالية الكفاءة اللازمة لتشخيص الأمراض، وتقديم العلاج بشكل أفضل، والعمل على تخفيف الأعباء عن كاهل المرضى والتيسير عليهم وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية اللازمة .

ووجه «المحافظ» برصد احتياجات جميع المستشفيات المركزية بمدن ومراكز المحافظة من الأجهزة والمعدات والأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة للارتقاء بالخدمات الصحية والرعاية الطبية بشكل جيد.