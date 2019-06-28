شكرا لقرائتكم خبر عن قرينة الرئيس عن زيارة سيدة بورندى الأولى لمصر: أسعدنى حرصها على معرفة تجربتنا في دعم وتمكين المرأة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أبدت انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، سعادتها باستقبال ومصاحبة دينيس نكورونزيزا، سيدة بوروندي الأولى، خلال زيارتها الرسمية الأولى لمصر.

وكتبت انتصار السيسى عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»: «على مدار ثلاثة أيام، سعدت كثيراً باستقبال ومصاحبة السيدة دينيس نكورونزيزا، سيدة بوروندي الأولى، خلال زيارتها الرسمية الأولى لمصر».

وتابعت: «وقد أسعدني اهتمام وحرص سيادتها للتعرُّف على التجربة المصرية في مجال دعم وتمكين المرأة، وتفقّدها للعديد من المشروعات ذات الصلة. فضلاً عن جهودها الشخصية الرائدة في هذا المجال، وما لمسته من فهم عميق ورغبة حقيقية للنهوض بأوضاع المرأة في بوروندي وأفريقيا على وجه الخصوص».

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كما قالت: «أتمنى مزيداً من النجاح للسيدة دينيس، والتقدّم لها ولشعب بوروندي الصديق والشقيق، وأرجو أن تكون زيارتها هي البداية لمزيد من الزيارات والتعاون المثمر والإيجابي بيننا».

كانت قرينة الرئيس قد استقبلت الثلاثاء الماضى سيدة بوروندي الأولى، «دينيس نكومي نكورونزيزا»، أثناء زيارتها الأولى لمصر.

وكتبت انتصار السيسي عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «تشرّفت اليوم باستقبال سيدة بوروندي الأولى، السيدة دينيس نكومي نكورونزيزا، أثناء زيارتها الأولى لمصر».

وتابعت: «وذلك تلبيةً لرغبة سيادتها في الاطلاع على جهود الدولة المصرية في مجالات دعم وتمكين المرأة».