شكرا لقرائتكم خبر عن منى مينا: أتحالف مع المرشحين على مقعد النقيب لأننا «بلا منفعة خاصة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة منى مينا، عضو مجلس نقابة الأطباء، والمرشحة على منصب النقيب، أنها والدكتور حسين خيري، النقيب الحالي والمرشح للمنصب، والدكتور إيهاب الطاهر، عضو المجلس والمرشح لذات المنصب، يعملون على تشكيل قائمة للترشح على كل مقاعد التجديد النصفي بالنقابة.

وأضافت «مينا» في تصريحات لـ«المصري اليوم»: «نحن بفعلنا هذا نؤكد على فكرة أن العمل النقابي ليس شخصي، والتأكيد على أنه ليس من بيننا من يسعي لمنفعة خاصة، من وراء خدمة الزملاء أعضاء الجمعية العمومية، ولكننا نحاول ترسيخ مبدأ التكاتف من أجل وجود نقابة مستقلة وقوية لكل الأطباء، ولن يحدث ذلك إلا بدعم وتضافر كل أبناء المهنة».

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وقال الدكتور إبراهيم الزيات، نقيب الدقهلية، أنه يعمل على تكوين قائمة على جميع مقاعد الانتخابات، وسيتم الإعلان عنها بعد غلق باب الترشح، مؤكدا أنه يسعي لتكوين تحالفات انتخابية على مختلف القطاعات، ليبدأ بمعاونة القائمة جولاتهم في المحافظات لشرح البرنامج الانتخابي لهم.

وأضاف «الزيات»: «في الحقيقة اتفق مع جميع المرشحين تقريبا، من حيث البرنامج ومشكلات الأطباء، فهي واضحة وضوح الشمس، ولكن الاختلاف الحقيقي سيكون في طرق حل هذه المشكلات والحصول على حقوق الزملاء».

وأعلنت نقابة الأطباء، عن فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي، على مقاعد عضوية مجالس النقابة العامة، والنقابات الفرعية، ومنصب النقيب العام، والنقباء الفرعيين، الخميس قبل الماضي، ولمدة 10 أيام، على أن يتم غلق باب الترشح يوم الأحد 30 يونيو.

وكانت قائمة الاستقلال أعلنت ترشح الدكتور حسين خيري، والدكتورة منى مينا والدكتور إيهاب الطاهر (على مقعد النقيب)، الدكتور رشوان شعبان وإيهاب الطاهر (عضوية أكثر من 15 سنة قيد على مستوى الجمهورية)، والدكتور أحمد السيد، والدكتور راجح السياجى، (عضوية أقل من 15 سنة قيد على مستوى الجمهورية).