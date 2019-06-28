الشرطة تضبط متهما جديدا في جريمة "فتاة العمرانية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

ألقت قوات الأمن بالجيزة القبض على المتهم الثاني في واقعة مقتل فتاة داخل شقة سكنية بمنطقة العمرانية، اليوم الجمعة.

وجاء في التحقيقات أن أحد الجيران لاحظ آثار دماء على الأرض لدى توجهه إلى المسجد القريب لأداء صلاة الفجر فأبلغ شرطة النجدة التي أخطرت بدورها قسم العمرانية.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة العمرانية بلاغا من شرطة النجدة بالعثور على جثة فتاة عشرينية بشارع المستشفى، وانتقلت قوة من ضباط المباحث إلى محل البلاغ.

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وتبين أن الجثة لفتاة وتدعى "آية" بها آثار جرحين قطعيين في الرقبة، وأنه عُثر على جثتها داخل وحدة سكنية غير مأهولة بالسكان أغلقها أصحابها منذ عامين.

وشكل اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة فريق بحث يترأسه المقدم محمد غراب وكيل فرقة الطالبية والعمرانية للوقوف على ملابسات الواقعة.

جهود البحث والتحري توصلت إلى أن شخصين اصطحبا الضحية لممارسة الجنس معها داخل الشقة محل الواقعة، إلا أن خلافا وق بينها وبين أحدهما فاعتدى عليها بقطعة زجاجة وتركها غارقة في دمائها محدثا إصابتها التي أودت بحياته.

وتمكنت مأمورية قادها الرائد مصطفى عبد الله رئيس مباحث الطالبية ومعاونه الرائد محمد نجيب والأمين سامي عبد الله من ضبط المتهم الرئيسي وصديقه، واقتيادهما إلى ديوان القسم للتحقيق.