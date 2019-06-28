​انتصار السيسي توجه رسالة لسيدة بوروندي الأولى بعد زيارتها لمصر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
أعربت انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن سعادتها باستقبال ومصاحبة دينيس نكورونزيزا، سيدة بوروندي الأولى، خلال زيارتها الرسمية الأولى لمصر.
وكتبت قرينة الرئيس عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "على مدار ثلاثة أيام، سعدت كثيرًا باستقبال ومصاحبة السيدة دينيس نكورونزيزا، سيدة بوروندي الأولى، خلال زيارتها الرسمية الأولى لمصر".
وأضافت: "لقد أسعدني اهتمام وحرص سيادتها للتعرُّف على التجربة المصرية في مجال دعم وتمكين المرأة، وتفقّدها للعديد من المشروعات ذات الصلة. فضلاً عن جهودها الشخصية الرائدة في هذا المجال. وما لمسته من فهم عميق ورغبة حقيقية للنهوض بأوضاع المرأة، في بوروندي وأفريقيا على وجه الخصوص".
وتابعت: "أتمنى مزيدًا من النجاح للسيدة دينيس، والتقدّم لها ولشعب بوروندي الصديق والشقيق. وأرجو أن تكون زيارتها هي البداية لمزيد من الزيارات والتعاون المثمر والإيجابي بيننا".
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