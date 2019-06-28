السياحة: نتفاوض على تسيير 3 رحلات مباشرة من شنجهاي إلى القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

مثلت وزيرة السياحة مصر، اليوم، في مؤتمر الاستثمار المقام في الصين خلال فعاليات انعقاد المعرض التجاري الاقتصادي الإفريقي الصيني الأول الذي يُقام خلال الفترة من 27 إلى 29 يونيو الجاري في مدينة تشانغشا عاصمة إقليم هونان بجمهورية الصين.

ويعتبر هذا المؤتمر منصة للدول المشاركة لعرض فرص الاستثمار بها ومناخ وسياسات البيئة الاستثمارية في هذه الدول، بالإضافة إلى عرض تجارب التعاون الاستثمارى الصينى الأفريقي، وتقديم الخدمات المالية للتعاون بين أفريقيا والصين، حسب ما أكدت وزارة السياحة في بيان.

وقام رؤساء وفود الدول الـ6 ضيوف شرف المعرض ورؤساء الهيئات الاستثمارية بعرض فرص ومقومات الاستثمار في دولهم، وهم: مصر وأوغندا والسنغال وتنزانيا وأنجولا وكوت ديڤوار.

واستعرضت وزيرة السياحة، المقومات السياحية الفريدة التي تتمتع بها مصر، وقالت إن مصر تعمل على زيادة الحركة السياحية الوافدة من الصين إلى مصر، مشيرة إلى أن أعداد السائحين الصينيين الوافدين الى مصر تضاعفت بين عامي 2016 و 2018.

وأضافت أن الأقاليم الرئيسية لحركة السفر إلى مصر هي من بكين، وشنغهاي وجوانجو وتشنجدو وهانجو وتسونج تسينج وشين جين وتيان جين وكونمينج.

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وأوصحت الوزيرة، أن قطاع السياحة أحد أهم مقومات الاقتصاد المصري ويمثل 20% من الناتج المحلي الإجمالي.

وعن خطوط الطيران بين مصر والصين، قالت وزيرة السياحة، إن شركة مصر للطيران تسير 3 رحلات أسبوعية من بكين للقاهرة، و7 رحلات طيران مُنتظمة مُباشرة من جوانزو للقاهرة، وجارى التفاوض مع سلطة الطيران المدني الصينية للموافقة على تسيير 3 رحلات مباشرة من شنغهاي للقاهرة.

وأكدت أن الحركة السياحية الدولية من السوق الصينية على الطيران للمقاصد السياحية المُختلفة بنسبة 100%، وتأتي حركة الطيران العارض كجزء هام منها والتي بدأت في عام 2004 وما زالت مستمرة، مضيفة أن حركة الطيران الصينية إلى مصر تخرج من أكثر من 7 مطارات صينية.

وأضافت أن مصر تشارك في أكثر من 6 معارض سياحية في جمهورية الصين الشعبية، بالإضافة إلى الزيارات المتبادلة بين البلدين في مجال السياحة بغرض زيادة التعاون السياحي.

وحضر المؤتمر ما يقرب من 500 مشارك من بينهم مسئولي وزارة التجارة بجمهورية الصين، ومسئولي حكومة مقاطعة هونان الشعبية، ووزراء ومسئولين من الـ٦ دول الأفريقية، ضيوف شرف المعرض وعلى رأسها مصر، وعدد من ممثلي المنظمات الدولية منها البنك الدولي و"UNIDO" منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، وبعض هيئات تشجيع الاستثمار في الدول الأفريقية.