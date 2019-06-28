مصر | حبس عاطلين 4 أيام تخصصا في سرقة المحلات بالنزهة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس عاطلين 4 أيام تخصصا في سرقة المحلات بالنزهة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة النزهة، بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق، لتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة المحلات بمحيط منطقة النزهة.

وتعود البداية عندما تمكنت قوة أمنية من قسم شرطة النزهة، أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، من ضبط عاطلين بدائرة قسم شرطة المطرية لهما معلومات جنائية مسجلة، أثناء استقلالهما عربة كارو وبحوزتهما ( 5 كراتين أدوات مكتبية، و15 خرطوشة سجائر، مجموعة من الحلوى، أجنة حديدية، مقص حديدى، كماشة، ماسورة حديدية).

وبسؤالهم عن مصدر المضبوطات، اعترفا بسرقتها من داخل شركة أدوات مكتبية ومحل بأسلوب كسر القفل، باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما وتم تحرير محضر وتوالت النيابة التحقيق.

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