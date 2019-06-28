مصر | "80 تذكرة هيروين".. حبس تاجر مخدرات لترويجه المخدرات بحلوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "80 تذكرة هيروين".. حبس تاجر مخدرات لترويجه المخدرات بحلوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة حلوان حبس تاجر مخدرات 4 أيام على ذمة التحقيقات، لترويجه كمية من مسحوق الهيروين علي المتعاطين بدائرة القسم.

كشفت تحقيقات النيابة عن ورورد معلومات مباحث قسم شرطة حلوان، عن قيام المدعو "محمد. س"، 32 سنة، عاطل، ومقيم بعين حلوان، بالإتجار في المواد المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على المتهم، وبتفتيشه عثر بحوزته علي 80 تذكرة هيروين، مبلغ مالي قدره 500 جنيه، تحرر محضرا بالواقعة واخطرت النيابة للتحقيق التى صدرت قرارها السابق.