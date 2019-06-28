أخبار مصر | "الأوقاف": وقف إمام مسجد الرحمن بالأقصر عن العمل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأوقاف": وقف إمام مسجد الرحمن بالأقصر عن العمل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، وقف الشيخ عبد الله يوسف فهيم إمام مسجد الرحمن بالأقصر عن العمل لحين انتهاء التحقيقات، وذلك لخروجه على موضوع خطبة الجمعة، وتطرقه إلى أمور لا علاقة لها بموضوع بالخطبة.

وكانت قد حددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة اليوم، بعنوان «من مظاهر العظمة في الشريعة الإسلامية السماحة والتيسير»، ليتم تعميمها في جميع مساجد الوزارة.

وطالبت الأوقاف، جميع الأئمة، بالالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضوابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى، مؤكدة ثقتها في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوي، مُحذرةً من استبعاد أي خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.

وأكدت أن السماحة خُلق أصيل في ديننا وفي ثقافتنا وفي تكويننا وفطرتنا، وجيناتنا الوراثية، ويؤكدها كتاب ربنا -عزوجل- والسنة النبوية الشريفة.